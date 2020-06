Sono mesi che gli utenti italiani non aspettano altro, nelle scorse ore, la nota azienda americana Amazon, ha deciso finalmente di rilasciare Echo Auto nel nostro paese. Per chi non lo sapesse, Echo Auto è il dispositivo che è in grado di portare Alexa sulla maggior parte delle vetture. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, la nota azienda americana ha mantenuto la sua parola, il tanto atteso Amazon Echo Auto è stato finalmente lanciato anche all’interno del nostro paese. In questo articolo, andiamo ad elencarvi le principali caratteristiche del dispositivo e il prezzo. Parliamo di un successo assicurato?

Amazon Echo Auto: Alexa arriva nella vostra auto

Echo Auto risulta essere uno dei prodotti dell’azienda americana più attesi del 2020. Il dispositivo permette di portare il noto assistente virtuale Alexa all’interno della maggior parte delle vetture. Tutto ciò che serve è un veicolo con connettività Bluetooth o collegamento AUX. Echo Auto si collega, grazie al supporto in dotazione, alla bocchette di areazione della vostra auto. Questo, funziona in perfetta sincronia con l’app Alexa per iOS e Android. Si potranno utilizzare tutti i comandi vocali di Alexa per svolgere le operazioni più svariate.

Il dispositivo è dotato di ben 8 microfoni. In tal modo, si garantisce un riconoscimento vocale ottimale anche in presenza di forti rumori di fondo. Echo Auto è disponibile fin da subito all’acquisto presso l’e-commerce ufficiale. Il prezzo di vendita è di 59,99 euro. La spedizione avviene in pochi giorni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.