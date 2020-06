Eventi inaspettati trovati durante un esperimento molto sensibile

Degli eventi “imprevisti” sono stati rilevati nell’esperimento sulla materia oscura più sensibile al mondo. I ricercatori non affermano di aver trovato la materia oscura, ma affermano che esiste un tasso di eventi ancora inspiegato e inaspettato trovato nei dati dell’esperimento e che non conoscono la fonte.

La nuova svolta potrebbe essere un segno di un tipo di particella completamente scoperto di recente o un comportamento non previsto che potrebbe richiedere di cambiare radicalmente la nostra comprensione della fisica. I risultati provengono dalla collaborazione XENON, che ha riunito ricercatori provenienti da tutto il mondo che stavano tentando di rilevare la materia oscura. Questa scoperta è stata svolta durante l’esperimento noto come XENON1T, che si trovava nel sottosuolo profondo in Italia.

Trovati degli eventi misteriosi sullo studio della materia oscura

Vedere le prove della materia oscura sarebbe una delle più grandi scoperte possibili nella scienza. Sebbene costituisca l’85% della materia nell’universo, non è mai stata rilevata direttamente. L’esperimento XENON1T mirava a trovarli riempiendo un rivelatore con 3,2 tonnellate di xenon liquefatto ultra puro, un elemento chimico. Se una particella attraversa quel xeno, crea un piccolo lampo di luce, poiché la maggior parte di quelle interazioni si verificano da particelle che sono note per esistere, gli scienziati sono in grado di prevedere quante ce ne saranno e qualsiasi eccesso in eccesso sarebbe la prova di alcuni fisica inaspettata.

Gli scienziati si aspettavano di trovare 232 eventi del genere mentre guardavano i dati dell’esperimento. Ma oltre a quelli hanno trovato un “eccesso sorprendente” di 53 eventi, che non sarebbero stati previsti nei dati. Non esiste una risposta definitiva alla domanda sulla provenienza di questi flash. Ma alcune delle principali spiegazioni potrebbero offrire una nuova visione di alcune delle domande più profonde della fisica.

I ricercatori sperano che il lavoro futuro possa aiutare a spiegare se gli eventi imprevisti provengono da un contaminante nel rivelatore, un colpo di fortuna statistico, o una particella o un comportamento che non è mai stato rilevato prima, o addirittura spiegato dalla fisica attuale.