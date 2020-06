Negli ultimi mesi, il noto servizio di videoconferenze del colosso americano Google, Meet, ha riscosso un enorme successo. E’ a ragione di ciò che, ora, l’azienda sta facendo di tutto e di più per renderlo più appetibile agli utenti. Nelle scorse ore, la casa ha deciso di integrare il servizio all’interno dell’app Gmail per iOS e Android. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Ebbene sì, poche ore fa, Google ha dato il via al rollout per integrare una scheda dedicata a Meet all’interno della nota app Gmail. Lo scopo di ciò, ovviamente, è quello di facilitare l’accesso alle videoconferenze. Quale sarà il riscontro degli utenti?

Google Meet ora disponibile all’interno dell’app Gmail

Da ora in poi sarà possibile partecipare alle varie videoconferenze Meet direttamente dall’App Gmail. Ciò, grazie all’arrivo di una scheda dedicata al noto servizio. Cliccando su di essa si accede alla sezione “miei incontri”. Da qui, gli utenti possono facilmente controllare le informazioni in merito ai loro vari appuntamenti di videochat. Ma non è tutto, questi potranno anche avviare le videoconferenze con un semplice tap. Nonostante si tratti di una funzione abbastanza semplice, semplifica notevolmente l’utilizzo del servizio. Siamo certi che tutti gli utenti apprezzeranno la feature.

Come abbiamo già detto ad inizio articolo, Google ha appena avviato il rollout della novità. Ci vorrà un po’ di tempo prima che questa diventi disponibile per tutti. Ricordiamo che tale aggiunta potrà essere utilizzata sia sui dispositivi Android che su quelli iOS. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.