Microsoft Search, confermata la funzionalità per Settembre

Due anni fa, precisamente nel 2018, l’azienda statunitense, leader dei software per computer, lanciò Microsoft Search, un servizio unico che permetteva di svolgere contemporaneamente ricerche in locale e sul web. E’ sicuramente una funzione molto utile per le persone e specialmente per chi deve lavorare al computer, e dallo scorso anno funziona via web. Essa, infatti, usa la tecnologia Microsoft Graph per fornire risultati di ricerca estremamente personalizzati e specifici di ogni azienda, come documenti o altro ancora.

Arriva a Settembre Microsoft Search

Finora, in questi anni, questa interessante funzionalità era attiva solo su Bing, un motore di ricerca secondario rispetto a Google, e poi ampliata su altre piattaforme come OneDrive e Outlook. Finalmente però, Microsoft ha deciso di implementarla anche sul proprio sistema operativo Windows 10, e precisamente con l’aggiornamento di Settembre, seguendo una road map precisa.

Si pensava, infatti, che Microsoft Search fosse resa disponibile già con l’ultimo aggiornamento, il 2004, ma, per cause ancora ignote, è stata posticipata in seguito. Questa funzionalità sarà sicuramente molto utile ed apprezzata agli utenti, costretti spesso a ricevere aggiornamenti poco concreti e che rallentano solo i device. Particolarmente utile saranno per le grandi aziende, per cercare in modo molto più rapido ed efficiente i file ed i documenti aziendali che servono.

Non si sa ancora se la funzionalità sarà disponibile per tutti i clienti aziendali di Microsoft 365 sin da subito o se è previsto un roll-out graduale, con Microsoft che annuncerà i dettagli probabilmente in prossimità del lancio al pubblico, quindi verso Agosto o inizio Settembre.