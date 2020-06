Pokémon continua a espandere l’offerta delle sue app rivolte ai più piccoli con Pokémon Smile. Il gioco porta il mondo dei Pokémon in un momento della realtà quotidiana come il lavarsi i denti. L’app offre un’esperienza mobile tutta nuova per il brand Pokémon, rendendo divertente lavarsi i denti e incoraggiando i bambini a sviluppare abitudini corrette per l’igiene orale.

Pokémon Smile utilizza la fotocamera del dispositivo per monitorare i movimenti eseguiti dai giocatori per lavarsi i denti. Se i denti vengono lavati in modo corretto, i giocatori potranno sconfiggere i batteri raffigurati all’interno del gioco e catturare i Pokémon. L’app può aiutare i giocatori a seguire il procedimento corretto per lavarsi i denti e raggiungere ogni area dell’arcata dentale durante la sessione di gioco.

Pokémon Smile invoglia i bambini a lavarsi i denti divertendosi

I genitori possono impostare delle notifiche in Pokémon Smile fino a un massimo di tre orari diversi, per ricordarsi che è il momento di far lavare i denti ai bambini. Possono anche impostare la durata di ciascuna sessione di spazzolamento da uno a tre minuti, in base all’età e alle diverse necessità dei loro bambini.

L’app contiene tanti elementi che invogliano a giocare con costanza, allo scopo di formare gradualmente l’abitudine a lavarsi i denti. I giocatori non vedranno l’ora di usare Pokémon Smile più e più volte per catturare oltre cento specie di Pokémon e completare il Pokédex all’interno dell’app. Potranno anche ricevere dei divertenti cappellini virtuali che compariranno sulla loro testa mentre si lavano i denti. Pokémon Smile può essere scaricato gratuitamente nell’App Store e su Google Play.