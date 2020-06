Samsung Galaxy Watch 3, ecco le specifiche tecniche complete

C’era molta attesa per la presentazione ufficiale dell’azienda coreana Samsung, che sta volta non si è concentrata sugli smartphone, come di solito, ma sugli smartwatch, un altro prodotto tecnologico sempre più apprezzato e richiesto dall’utenza. E’ stato infatti ufficializzato il nuovo modello Samsung Galaxy Watch 3, un wearable dalle caratteristiche tecniche molto interessanti ed anche ben fatto dal punto estetico, ideale per qualsiasi contesto, da quello prettamente sportivo a quello elegante. Scopriamo qualcosa di più in merito.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Watch 3

Lo smartwatch ha un display da 1,2″ con vetro Gorilla Glass DX, per la versione da 41 mm, mentre da 1,4 pollici per quella da 45 mm, in base al proprio gusto personale. La cassa è fatta in acciaio e titano che offre ottima estetica, protezione agli urti e resistenza all’acqua IP68 fino a 50 metri di profondità, ideale quindi anche per chi vuole usarlo durante una nuotata. Il comparto hardware si compone di 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna ed il sistema operativo che è Tizen OS 5.5.

Un altro aspetto da evidenziare è la connettività, che avviene tramite 4G LTE ed è presente anche il GPS, che può sempre essere particolarmente utile, specialmente per gli sportivi per monitorare il tragitto percorso.

La data di lancio del Samsung Galaxy Watch 3 non è ancora stata confermata ufficialmente, anche se il lancio, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe comunque avvenire a breve, al massimo nel prossimo mese di Luglio.