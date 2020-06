Negli ultimi giorni si è parlato molto di Apple e dei suoi futuri iPhone 12. In tanti, tra leaker e analisti, hanno confermato caratteristiche ben precise per i dispositivi. Delle immagini CAD trapelate nelle scorse ore, però, sembrano aver fatto crollare tutte le certezze. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Sono mesi che vengono confermate praticamente le stesse informazioni riguardo gli iPhone 12: 4 smartphone squadrati, con tacca di dimensioni ridotte, due con doppia fotocamere e due con tripla fotocamera + sensore LiDAR. Nonostante la convinzione di molti, le immagini CAD trapelate online nelle scorse ore, sembrano aver destabilizzato queste teorie. Ecco quali sono le caratteristiche smentite.

iPhone 12: la tacca rimarrà identica a quella di iPhone 11

Nelle scorse ore, sono trapelate online, come un fulmine a ciel sereno, delle nuove foto ritraenti i CAD dei nuovi iPhone 12. Per chi non lo sapesse, i CAD sono modelli che Apple manda alle varie aziende produttrici di accessori per portarsi avanti con il lavoro. Le immagini arrivano da fonti particolarmente affidabili. Queste mostrano dispositivi squadrati come quelli già visti nei precedenti leak, però, in questi la tacca rimane delle stesse dimensioni di quella degli iPhone 11. Ma non è tutto, le foto confermano anche la presenza del sensore LiDAR su solo 1 dei 4 modelli, iPhone 12 Pro Max. Sarà davvero così?

Quelle che mostrano i nuovi CAD, sono variazioni di non poco conto che, se confermate, potrebbero dissuadere dall’acquisto parecchi utenti. Al momento, non possiamo confermare quale delle due teorie sia la veritiera. Non ci resta che aspettare e vedere come evolverà la faccenda.