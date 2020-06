Dopo varie indiscrezioni a riguardo, è finalmente diventato tutto ufficiale. Nubia ha deciso di portare in Europa il suo noto smartphone da Gaming. Per rendere il tutto possibile, questo ha scelto un noto operatore telefonico come partner, Vodafone. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Sono mesi che gli utenti parlano del possibile debutto di uno smartphone da gaming Nubia sul mercato Europeo. Finalmente, quelle che erano solo voci sono diventate realtà. Ecco come si chiama il nuovo dispositivo.

Vodafone e Nubia: ecco il nuovo Red Magic 5G Lite

Lo smartphone che Nubia ha deciso di portare in campo in Europa è una vera è propria esclusiva. Non si tratta del noto smartphone Play 5G lanciato in Cina, bensì di una rivisitazione. Il nome scelto dall’azienda è Red Magic 5G Lite. Parliamo di un dispositivo da sogno per tutti gli appassionati del gaming. Questo presenta, oltre ad un design molto accattivante, un display AMOLED Full HD+ da 6.65 pollici con refresh rate a 144 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz. Il chip, è un potente Qualcomm Snapdragon 765 G octa-core e la GPU è la Qualcomm Adreno 620. La RAM è da ben 8 GB e la memoria interna è da 256 GB. Anche sul fronte del comparto fotografico, il prodotto non scherza, questo monta una quad camerata posteriore da 48 + 8 + 2 + 2 MPX e una frontale da 12 MPX. Parliamo, senza alcun dubbio, di uno dei migliori smartphone da gaming presenti sul mercato.

Come abbiamo già accennato, Nubia ha scelto Vodafone come partner per portare il prodotto in Europa. Al momento, questo risulta essere disponibile solamente in Spagna, con un piano mensile di 17 euro per 36 mesi. Tuttavia, l’azienda potrebbe decidere di portare il prodotto anche negli altri paesi d’Europa, Italia compresa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.