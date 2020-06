Covid-19, il braccialetto che ti avvisa anche se sei asintomatico

Dopo mesi molto duri, la pandemia di Covid-19 sta rallentando, specialmente in Europa. Nel resto del mondo, infatti, i casi sono comunque alti e i dati preoccupano particolarmente in sud-america. Nel nostro Paese si stanno adottando varie strategie tecnologiche per essere pronti in casi di focolai improvvisi. Ne è un esempio l’applicazione Immuni, scaricabile su tutti gli smartphone e che ti avvisa se sei venuto a contatto con un positivo.

Immuni, però, rileva il coronavirus solo quando si presentano sintomi, e ciò quindi non tiene conto degli asintomatici, i più diffusi. E’ qui che entra in gioco il nuovo braccialetto ideato da una startup italiana, Empatica. Scopriamo qualcosa di più in merito.

Il braccialetto ideale anche per gli asintomatici di Covid-19

Inizialmente era una startup italiana, ma poi è diventata americana, fondata e ancora oggi guidata da Matteo Lai. Nella progettazione di questo ideale braccialetto, molto simile ad un fitness tracker, la startup ha collaborato con Barda, il Ministero della Salute statunitense.

Il braccialetto è un vero e proprio prodotto innovativo, molto meglio per esempio dell’applicazione Immuni, che sicuramente non è completa. Molto comodo da indossare e con varie funzioni utili, questo dispositivo di Empatica non è invasivo ed è ottimo per rilevare il Covid-19 in una persona anche se non presenta i classici sintomi, come febbre, difficoltà respiratorie, stanchezza generale, quindi è completamente asintomatica.

La speranza è che venga diffuso rapidamente in tutto il mondo e diventi un oggetto da indossare con abitudine, almeno finché il Covid-19 non sparirà completamente.