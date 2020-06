Il turismo spaziale potrebbe non essere così lontano come crediamo. Una startup sta progettando una mongolfiera con cabina pressurizzata per futuri viaggi nello spazio. Il pallone sarebbe completo di bar e persino un bagno, e permetterebbe a chiunque di godersi una splendida vista ad un’altitudine di 30 metri.

“L’astronave Nettuno”, così è stato chiamato il velivolo, è gestita dalla compagnia Space Perspective situata presso il Kennedy Space Center della NASA. La mongolfiera trasporterà otto passeggeri alla volta su voli di sei ore. La cabina passeggeri sarà trasportata da un enorme pallone riempito di idrogeno. Il mezzo salirà a una velocità di 12 miglia orarie ad un’altitudine di circa 30 miglia. Seguirà una lenta discesa nell’Oceano Atlantico, dove una nave di recupero sarà in attesa per mettere in sicurezza cabina ed equipaggio.

I voli con carichi di prova dovrebbero iniziare nel 2021. I primi voli con passeggeri sono previsti entro i prossimi tre anni e mezzo circa. Mentre la società inizialmente opererà fuori dallo spazioporto della Florida, il sistema potrebbe essere lanciato da più siti in tutto il mondo.

I prezzi dei biglietti per i voli con equipaggio non sono ancora stati fissati, ma la compagnia riferisce che il costo iniziale sarà probabilmente intorno a $ 125.000 per passeggero. È circa la metà di quello che i turisti spaziali possono aspettarsi di pagare per voli suborbitali a bordo di aerei spaziali a propulsione.

La mongolfiera spaziale potrà ospitare eventi e voli di ogni genere

L’astronave Nettuno volerà al di sopra dell’atmosfera terrestre e i passeggeri non sperimenteranno l’assenza di gravità. E a differenza dei voli a razzo più brevi che trascorrono solo pochi minuti in cima alla loro traiettoria, i passeggeri di Nettuno godranno di due ore in altitudine, ammirando il panorama attraverso grandi finestre avvolgenti.

La ricercatezza nel design permetterà inoltre di organizzare eventi come matrimoni o eventi aziendali. Ma la mongolfiera potrà ospitare voli di ogni genere da quelli turistici a quelli scientifici. Space Perspective ha firmato un accordo con la NASA per una struttura sulla pista da utilizzare per il ritorno delle navette spaziali. I voli di Nettuno saranno regolati dall’Office of Commercial Spaceflight della FAA.

L’obiettivo della compagnia è far sperimentare ai passeggeri la sensazione di diventare un’astronauta per un giorno e vedere la Terra nello spazio nel modo più accessibile possibile. Ci saranno otto persone alla volta, con un membro dell’equipaggio nella capsula. Naturalmente saremo in grado di connetterci con i nostri amici a terra.

Il mezzo disporrà di sistemi di comunicazione fantastici in modo da poter vivere ogni tipo di evento. L’intera capsula è stata progettata per essere davvero flessibile. Per quanto riguarda i matrimoni, la compagnia ha detto che Nettuno fornirà “il posto migliore di sempre per sposarsi”.