Mancano oramai poche ore alla presentazione ufficiale dei nuovi aggiornamenti software di Apple. Fino ad ora, si è sempre chiamato il futuro aggiornamento software per iPhone, iOS 14. Secondo quanto trapelato online nelle scorse ore, il nome ufficiale potrebbe non essere questo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Nelle scorse ore, il noto leaker Jon Prosser ha messo la pulce nell’orecchio di tutti i fan della mela morsicata. Egli è abbastanza convinto del fatto che il nuovo aggiornamento software per iPhone non manterrà la denominazione “iOS” vista negli ultimi anni. Secondo l’uomo, Cupertino tornerà alle origini riportando in campo la denominazione “OS”. Sarà davvero così?

Apple: iPhoneOS 14 sarà il nome del prossimo aggiornamento software?

Già lo scorso anno, la casa della mela morsicata ha deciso di modificare il nome per gli aggiornamenti software per iPad. Non più iOS, ma iPadOS. Secondo quando riportato nelle scorse ore da Jon Prosser, la stessa sorte toccherà, quest’anno, ai melafonini. Il tanto atteso update per i melafonini non si chiamerà iOS 14 ma, iPhoneOS 14. In questo modo, l’azienda uniformerà tutti i nomi dei suoi aggiornamenti software.

Ricordiamo che non è la prima volta che l’azienda della mela morsicata utilizza la denominazione “OS” per il sistema operativo di iPhone. Quando il primo melafonino debuttò nel 2007, Apple decise di denominare gli update con “OS”. Tale scelta andò avanti fino al 2014, quando l’azienda decise di presentare il primo iOS, iOS 4. Quello che potrebbe accadere, quindi, altro non sarebbe che un ritorno alle origini. Per quanto il leaker sia affidabile, non è certo che quanto detto avrà un riscontro reale. Per la conferma ufficiale bisognerà attendere l’evento di domani. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.