Vivere accanto a persone disordinate, che vanno a letto tardissimo e che sfoggiano un linguaggio scurrile non è proprio il massimo. E se abbiamo queste “qualità”, di sicuro ci avranno portato a discutere con i nostri genitori, con i nostri partner e con chi ha uno stile di vita “più regolare”. Eppure oggi la scienza ci premia: siamo i più intelligenti.

Ecco dunque uno studio a sfatare un mito che da sempre accompagna chi utilizza un po’ troppe parole vietate. Ad assicurarlo sono più studi condotti da diversi istituti di ricerca negli ultimi mesi.

È più intelligente chi dice parolacce e va a letto tardi

Per quanto riguarda le parolacce gli psicologi del Massachusetts College of Liberal Art e del Marist College hanno fatto un esperimento volto a stabilire le competenze linguistiche delle persone. È stato chiesto ai partecipanti di elencare tutte le parolacce che venivano loro in mente, arrivando alla conclusione che chi riusciva a dirne di più in un minuto era anche chi possedeva una maggiore abilità linguistica in generale. Scurrilità, quindi, non è sinonimo di vocabolario limitato.

Il ricercatore Satoshi Kanazawa della London School of Economics, invece, ha lavorato sulle caratteristiche psicologiche di chi è solito andare a letto tardi. Secondo lo studio, quest’abitudine dimostra una grande capacità di adattarsi alla vita moderna e quindi di risultare “vincenti” in un mondo che va ad altissima velocità ed è in costante mutamento.

Fare le ore piccole, sta a significare essere psicologicamente più complessi ed evoluti. Così come essere disordinati vuol dire avere una spiccata creatività. Stavolta a rivelarlo è l’Università del Minnesota, i cui risultati sono pubblicati sulla rivista Psychological Science.

Nel corso della ricerca, i partecipanti hanno dovuto sviluppare una serie di idee riguardo ad un progetto proposto loro. Chi era in una stanza disordinata ha prodotto una medesima quantità di soluzioni di chi si trovava in un ambiente in ordine. Tuttavia la qualità era nettamente differente: la creatività era molto più alta. Se quindi ci riteniamo disordinati, un po’ scurrili e poco inclini ad andare a letto presto, non ci dobbiamo preoccupare: tutto ciò ci ripagherà.