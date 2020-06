Il DNA della materia oscura ha una grande importanza per produrre riso

I ricercatori dell’Istituto universitario di scienze e tecnologia di Okinawa (OIST) hanno scoperto lo scopo del DNA della “materia oscura”, che in precedenza non era considerato funzionale. “Il riso è una delle principali colture mondiali ed è l’alimento base in molti paesi, incluso il Giappone”, ha affermato in una dichiarazione la dott.ssa Reina Komiya, autrice senior del documento di ricerca. “Ulteriori ricerche su come queste regioni genomiche influenzano la riproduzione delle piante potrebbero potenzialmente portare ad una maggiore produttività e rese più stabili di riso”.

Il DNA della “materia oscura” per produrre riso

Molti studi si concentrano sui geni, le parti del DNA che danno istruzioni per produrre proteine. Ma in creature più complesse come piante e animali, gran parte del genoma (tra il 90-98%) non codifica per le proteine. Questa grande parte del DNA è spesso chiamata spazzatura e ha confuso biologi per anni. Molti l’hanno soprannominata “materia oscura”. Tuttavia, studi più recenti hanno suggerito che molte di queste regioni genomiche non codificanti potrebbero avere funzioni dopo tutto. Ciò ha dato origine a RNA non codificanti.

Ora sono stati identificati numerosi tipi di RNA non codificanti, ma sebbene gli studi dimostrino che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell’espressione genica, le loro precise funzioni rimangono ancora sfuggenti. Komiya si concentra su RNA specifici per la riproduzione. “Questi sono RNA non codificanti che vengono prodotti come forme del sistema riproduttivo. Volevo scoprire quale ruolo hanno nello sviluppo di stami e pistilli, gli organi riproduttivi maschili e femminili nelle piante.”

“La riproduzione è un fenomeno importante di trasmissione di informazioni genetiche alla generazione successiva ed è essenziale per mantenere un approvvigionamento stabile di rese. Tuttavia, lo sviluppo del sistema riproduttivo è complicato e molti aspetti rimangono sconosciuti”, ha detto Komiya. “Questo studio mostra che gli RNA non codificanti, derivati ​​da regioni del genoma che erano ritenute non funzionali, sono vitali per la riproduzione delle piante. Esplorare ulteriormente gli RNA non codificanti è un’area di ricerca eccitante e importante”, ha concluso.