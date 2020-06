Terra, un quinto del fondo oceanico è ora mappato

L’iniziativa che cerca di galvanizzare la creazione di una mappa completa del fondo oceanico della Terra afferma che un quinto di questo compito è stato completato. Quando nel 2017 è stato lanciato il progetto Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030, solo il 6% del fondo oceanico globale è stato esaminato in quelli che potrebbero essere chiamati standard moderni. Quel numero ora si attesta al 19%, rispetto al 15% solo nell’ultimo anno.

Tuttavia, lascia ancora una grande porzione del pianeta non mappata a un livello accettabile. “Oggi siamo al livello del 19%. Ciò significa che abbiamo ancora un altro 81% degli oceani da esaminare, ancora da mappare. Questa è un’area circa il doppio di Marte che dobbiamo catturare nel prossimo decennio”, il direttore del progetto Jamie McMichael-Phillips ha dichiarato alla BBC News.

Nella mappa rilasciata dalla società e trovabile facilmente sul web, il nero rappresenta quelle aree in cui non abbiamo ancora ottenuto misurazioni ecoscandaglio dirette della forma del fondo oceanico. Il blu corrisponde alla profondità dell’acqua (più profondo è viola, meno profondo è blu più chiaro).

Non è vero dire che non abbiamo idea di cosa ci sia nelle zone nere; i satelliti ci hanno insegnato molto. Alcuni veicoli spaziali portano strumenti altimetrici in grado di dedurre la topografia del fondo marino dal modo in cui la sua gravità scolpisce la superficie dell’acqua sopra, ma questo dà solo una migliore risoluzione a oltre un chilometro e Seabed 2030 ha il desiderio di una risoluzione di almeno 100m ovunque.

Sono necessarie migliori mappe dei fondali marini per una serie di motivi. Sono essenziali per la navigazione, ovviamente, e per la posa di cavi e condutture sottomarine. Sono anche importanti per la gestione e la conservazione della pesca, perché è intorno alle montagne sottomarine che la fauna selvatica tende a riunirsi. Ogni monte è un hotspot di biodiversità. Inoltre, il robusto fondale marino influenza il comportamento delle correnti oceaniche e la miscelazione verticale dell’acqua.

Queste sono le informazioni necessarie per migliorare i modelli che prevedono i futuri cambiamenti climatici, perché sono gli oceani che svolgono un ruolo cruciale nello spostamento del calore intorno al pianeta. E se vuoi capire con precisione come il livello del mare si innalzerà in diverse parti del mondo, sono indispensabili buone mappe dei fondali oceanici