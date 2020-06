Il team Area 120 di Google, uno sviluppatore interno che crea app e servizi sperimentali, ha lanciato Keen. Aspirante rivale di Pinterest, l’applicazione sfrutta l’apprendimento automatico di Google per curare gli argomenti. Disponibile oggi sul web e su Android, Keen punta a promuovere una navigazione intelligente dei feed online.

Keen in sostanza organizza i contenuti web. Che siate appassionati di cucina o di cinema, l’app screma gli argomenti in base ai contenuti che ci piacciono di più. In questo modo avremo la nostra raccolta in base a ciò che abbiamo salvato e questa potrà essere condivisa con altri utenti. Più guarderemo contenuti interessanti più andremo a personalizzare la nostra raccolta.

Avrete notato che il funzionamento è effettivamente molto simile a Pinterest. L’app svolge lo stesso processo anche se con le immagini, e ha già catturato il mercato con il suo design visivo in stile bacheca. Keen ha cercato di imitare queste caratteristiche. Ma quindi cos’ha di diverso la nuova applicazione di Google?

L’app ci mostrerà contenuti in base ai nostri interessi, ma potremo coltivare anche nuove passioni. Queste si chiamano “gemme”. Se ci sono argomenti che potrebbero interessarci possiamo salvarli, questi come dei semi cresceranno con il tempo portando alla scoperta di nuovi contenuti.

Occhi puntati sul nuovo social network di Google in stile Pinterest

Un social network in stile Pinterest consentirebbe davvero di affinare gli interessi degli utenti e raccogliere queste informazioni. E sembra che i dati raccolti da Keen vengano raccolti con tutto ciò che Google conosce degli utenti. Per accedere a Keen basta utilizzare il nostro account Google.

Ad ogni modo, è interessante vedere Google spingere i suoi sistemi di apprendimento automatico verso applicazioni più varie. Soprattutto quelli che sembrano tentare di incoraggiare gli interessi degli utenti a premiare gli hobby, piuttosto che gli algoritmi che spingono le persone a un maggiore coinvolgimento senza preoccuparsi di ciò che stanno realmente interagendo.