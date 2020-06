Honor 10 Max arriva ufficialmente il prossimo 2 Luglio

Su Weibo è apparsa la data di presentazione ufficiale dello smartphone Honor 10 Max, ovvero il prossimo 2 Luglio, con grande attesa per la scheda tecnica

Secondo quanto riportato dal famoso produttore cinese Weibo, il 2 Luglio verrà ufficialmente presentato e messo sul mercato il nuovo smartphone Honor 10 Max, uno smartphone di medio-alta fascia che avrà come punto principale il fatto di essere il primo device ad avere un display da ben 7 pollici, dimensioni molto elevate. Nel frattempo, è emersa online la probabile scheda tecnica dello smartphone, molto interessante. Scopriamola insieme.

Le specifiche tecniche dell’Honor 10 Max

Lo smartphone ha un display da 7,09′ con risoluzione FHD+ (2280×1080 pixel) e notch centrale, contenente i sensori e la fotocamera anteriore. Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo sicuramente il processore MediaTek Dimensity 800 (MT6873), mentre ancora non si sa con certezza la quantità di RAM e di memoria interna, probabilmente acquistabile in vari tagli.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, si sa con certezza che la fotocamera anteriore sarà da 8 megapixel mentre la principale posteriore sarà un sensore da 48 megapixel. Altre specifiche tecniche che si possono già ipotizzare sono l’ottima batteria da 5000 mAh con on supporto alla ricarica rapida a 22,5W, il Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Gps, jack audio da 3,5 mm ed il sistema operativo Android 10 con personalizzazione Magic UI 3.1.1

Non resta dunque che attendere la data designata per la presentazione completa della scheda tecnica e quando verrà messo in commercio e soprattutto a che prezzo.