Nel corso degli anni, il colosso di Cupertino è stato molto elogiato per gli elevati tassi di adozione registrati dai suoi software. Il “nuovo” iOS 13 di certo non è da meno. A poche ore dall’annuncio ufficiale del nuovo iOS 14 (o iPhoneOS 14), Apple ha pubblicato i dati di adozione per il sistema che ha portato la dark mode su iPhone. Ecco cosa è emerso.

L’ultima volta che Apple ha rilasciato dati riguardanti l’adozione di iOS 13 e iPadOS 13 sui suoi dispositivi è stato lo scorso gennaio. Allora, le percentuali sui dispositivi dispositivi rilasciati negli ultimi 4 anni erano, rispettivamente, del 77% e del 79%. Quale sarà la situazione adesso?

iOS 13: gli utenti adorano l’update di Cupertino

Sembra proprio che, da gennaio, molti altri utenti abbiano aggiornato i propri iPhone ad iOS 13. Secondo gli ultimi dati pubblicati online, attualmente, il noto sistema operativo risulta essere presente sul 92% dei melafonini rilasciati negli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda, iPadOS 13, questo risulta essere presente sul 93% degli iPad rilasciati negli ultimi 4 anni. Se si tiene in considerazione, invece, la totalità degli iPhone e iPad, le percentuali scendono rispettivamente all’81% e al 73%. Parliamo di risultati davvero impressionanti.

Come al solito, ricordiamo che i traguardi raggiunti da Apple in questo campo non sono mai stati raggiunti da nessun altro. Tra qualche ora, scopriremo finalmente il nuovo iOS 14. Siamo certi che anche questo, quando uscirà, registrerà un tasso di adozione davvero molto alto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.