Xiaomi, in test la possibilità di registrare le chiamate

Le aziende di smartphone cercano sempre di introdurre novità sui propri device, per renderli più caratteristici e funzionali per l’utente. Nello specifico, sempre più aziende si stanno soffermando sulla possibilità di introdurre la registrazione delle chiamate. Apple, per esempio, sta già lavorando da tempo a tale possibilità, stando attenti anche alla privacy, e potrebbe arrivare con iOS 14. Anche Google sta pensando di introdurla nativamente su Android nelle prossime versioni del sistema operativo.

Ma l’azienda che più è vicina all’implementazione di questa interessante e utile funzionalità è Xiaomi, che sta già testando da vario tempo la possibilità di registrare le chiamate.

Arriva la registrazione delle chiamate sui Xiaomi

Nel forum ufficiale Xiaomi, un membro con il ruolo di moderatore si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo annunciando l’inizio dei test per la funzione. Ciò significa che l’azienda sta riuscendo a trovare un’ottima via di mezzo tra la possibilità di registrare le chiamate vocali e rispettare la privacy degli utenti, seguendo anche le normative vigenti in merito.

Questa funzionalità dovrebbe essere molto facile da attivare, con un’apposita icona da selezionare prima della chiamata o durante, che registrerà sotto formato audio la chiamata in corso, sia l’audio del destinatario sia del mittente. Non resta che aspettare ulteriori informazioni in merito, anche se secondo gli ultimi rumors dovrebbe essere implementata entro la fine dell’anno su tutti gli ultimi modelli di smartphone Xiaomi.