In quella che sembra una storia di fantascienza, un team di ingegneri sta attualmente costruendo un monoruota elettrico per stabilire un Guinness World Record. Il mezzo, noto come EV360, è essenzialmente un’enorme ruota senza mozzo centrale con un pilota al suo interno che lo comanda.

Il progetto è stato realizzato da un team della Duke University, che annovera tra i suoi membri ex ingegneri Tesla e attuali ingegneri SpaceX. Il monoruota puntava al record già durante questa primavera, ma l’impresa è slittata a causa della pandemia di Covid-19. Potete vedere il mezzo in azione nel video qui sotto.

EV360, il monoruota elettrico costruito per la velocità

L’EV360 è alimentato da un motore da 11 kW (14,75 CV) continui e 23 kW (31 CV) di picco. Questo motore è progettato per raggiungere una velocità superiore ai 112 km/h, ovvero 70 miglia all’ora. Il monoruota elettrico è stato costruito per la velocità, non per la distanza, quindi presenta una batteria ai polimeri di litio da 72 V e 22 Ah piuttosto piccola con 1,58 kWh di capacità. Il team stima che la batteria dovrebbe essere sufficiente per circa 9 miglia (14,5 km) di autonomia ad una velocità di 32 km/h.

Al momento il record mondiale per il monoruota più veloce appartiene ad un veicolo a gas che ha raggiunto i 117 km/h, 72,9 miglia all’ora. Chissà se il nuovo sfidante riuscirà a battere il record e diventare il monoruota più veloce in assoluto.