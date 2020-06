Almeno 5.000 abitanti dell’Amazzonia peruviana hanno ricevuto un vaccino veterinario utilizzato su animali per combattere i parassiti, promosso da un gruppo evangelico peruviano che lo considerava una “salvezza” contro il Covid-19 negli umani.

“Da maggio, il rappresentante della provincia di Loreto e un’alleanza evangelica hanno richiamato le persone che ascoltano le stazioni radio con l’obiettivo di applicare loro l’ivermectina veterinaria come se fosse un vaccino contro la malattia. A Nauta, almeno cinquemila persone l’hanno ricevuto“, ha dichiarato Leonardo Tello, direttore di Rádio Ucamara, la principale stazione radio della città di Iquitos.

La regione è abitata da circa un milione di persone, tra cui 300 mila indigeni che vivono con una maggiore paura di contrarre malattie e che si sentono trascurati dallo Stato. Ciò potrebbe aver contribuito all’accettazione di questo vaccino come palliativo per il nuovo coronavirus. Secondo l’autorità sanitaria di Loreto, fino a pochi giorni fa, c’erano 1.492 cittadini indigeni infetti dal Covid-19 e 14 sono rimasti uccisi.

Sintomi insoliti

Diverse persone hanno iniziato a sentirsi male dalla somministrazione del vaccino. “L’effetto collaterale è stato orribile“, ha detto Tello, spiegando che molti di quelli che erano stati vaccinati avevano una frequenza cardiaca insolita. Altri hanno subito “effetti collaterali come la diarrea“, ha aggiunto Wadson Trujillo Acosta, capo indigeno di un’altra comunità, Cuninico.

A Cuninico, gran parte della popolazione presentava sintomi di Covid-19 e il 60% delle persone con più di 18 anni ha ricevuto questa iniezione. Complessivamente, ci saranno “circa 160 persone“.

La segnalazione è stata lanciata da esperti e autorità sanitarie che sconsigliano l’uso di questo farmaco per combattere la malattia: “Le dosi di ivermectina formulate per animali non devono essere utilizzate come sostituti dell’ivermectina destinata all’uso umano nel trattamento del Covid-19“.

La scorsa settimana, la direzione generale dei medicinali del Ministero della sanità ha spiegato che i prodotti di origine animale “non soddisfano gli stessi requisiti per l’uso di medicinali per l’uomo“.