Wear Android, ecco alcuni aspetti che dovrebbe rubare da watchOS 7

Alla conferenza WWDC solo online di quest’anno, Apple ha svelato diversi aggiornamenti e nuove funzionalità a watchOS, molte delle quali sarebbero sicuramente gradite nuove aggiunte o miglioramenti alle funzionalità esistenti di Wear Android OS. Vediamo quali sono le caratteristiche migliori dal quale il sistema operativo di Google dovrebbe prendere spunto.

watchOS e Wear Android OS

Sia Apple Fitness che l’app Google Fit hanno già tonnellate di ottimi allenamenti. In alcune aree, Google sembra averne ancora di più uniche, ma il fatto che Apple continui ad aggiungere modalità di allenamento tempestive e pertinenti è qualcosa che Google dovrebbe emulare con il sistema operativo Google Fit and Wear. In watchOS 7, Apple sta aggiungendo il supporto per più tipi di allenamenti a livelli di intensità più elevati che mai. Opzioni come Core Training, Dance, Functional Strength Training stanno venendo implementate.

Anche se Google ha aggiornato l’app Google Fit nell’aprile di quest’anno, è ancora piuttosto spoglia rispetto alle app di allenamento e salute di Apple. La maggior parte dei miglioramenti apportati all’app Google Fit sono stati estetici e sono stati progettati per incoraggiarti a voler aprire e utilizzare di più. Come accennato in precedenza, puoi ovviamente collegare app di terze parti come Strava e Runkeeper a Google Fit, ma qui non ci sono molte integrazioni quante sono disponibili con le app di Apple e l’Apple Watch.

Molti potrebbero non pensare che questa funzione sia un grosso problema, ma una volta che inizi a monitorare il tuo sonno, non guarderai mai indietro. Tutti i modelli Wear OS ed anche Apple Watch non possiedono la capacità di monitorare la qualità del sonno, come i Fitbits ed i Mi band. La speranza è che quindi verrà aggiunta tale funzione nei prossimi aggiornamenti del sistema operativo