Covid-19, il lockdown rivela l’impatto umano sulla fauna selvatica

Il lockdown di Covid-19 non ha portato solo effetti positivi per la fauna selvatica, ma in alcuni casi anche aspetti negativi

Il blocco mondiale provocato dalla pandemia di coronavirus può fornirci preziose informazioni su come gli esseri umani e la fauna selvatica interagiscono, secondo gli scienziati. In un articolo pubblicato su Nature Ecology & Evolution lunedì, un gruppo di rivenditori internazionali spiega come la ricerca tra COVID-19 potrebbe portare a nuove innovazioni che ci consentiranno di essere migliori amministratori della Terra e condividere lo spazio con la fauna selvatica.

I social media sono stati riempiti con post di fauna selvatica spuntati in posti inaspettati negli ultimi mesi. Sembra che la natura abbia risposto ai blocchi in qualche modo. Questi hanno incluso avvistamenti di cervi a Londra e in Giappone, capre montane in Galles e cinghiali in Italia. Tuttavia, la pandemia ha avuto anche effetti negativi, scrivono gli scienziati.

La fauna selvatica durante il Covid-19

Per affrontare le sfide di come la mobilità umana influisce sulla fauna selvatica, i ricercatori hanno recentemente costituito un consorzio internazionale noto come “COVID-19 Bio-Liative Initiative”. Il gruppo esaminerà i movimenti, i livelli di stress e i comportamenti degli animali prima, durante e dopo i blocchi COVID-19.

A tale scopo, utilizzeranno i dati raccolti con dispositivi elettronici collegati agli animali noti come “bio-logger”. “In tutto il mondo, i biologi sul campo hanno dotato gli animali di dispositivi di localizzazione in miniatura. Questi bio-logger forniscono una miniera d’oro di informazioni sui movimenti e sul comportamento degli animali, che ora possiamo sfruttare per migliorare la nostra comprensione delle interazioni uomo-natura, con vantaggi per tutti “, ha dichiarato in una nota l’autore principale dell’articolo, Christian Rutz, biologo dell’Università di St Andrews, nel Regno Unito.

Il team integrerà i risultati di un’ampia varietà di animali, tra cui pesci, uccelli e mammiferi, nel tentativo di creare un quadro globale degli effetti di blocco. I ricercatori lavoreranno con oltre 200 set di dati per la loro analisi.