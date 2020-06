La stagione 3 di Fortnite è iniziata da pochissimo tempo ed è già considerata un successo. In attesa che l’azienda del fenomeno videoludico ci illumini con quello che sarà il progredire della storia, questa ha annunciato il suo consueto periodo di pausa estivo. Verrà proposto qualche evento speciale per intrattenere i giocatori?

Il team di Epic Games lavora duramente ogni giorni per portare contenuti sempre aggiornati sui suoi videogiochi. Due volte all’anno, però, questo annuncia un piccolo periodo di pausa, uno a natale e un altro in estate. Di solito su Fortnite, per farsi perdonare, l’azienda lancia una serie di iniziative per i giocatori. L’anno scorso, ad esempio, sono arrivati i 14 giorni d’estate. Verranno riproposti anche quest’anno?

Fortnite: l’evento giorni d’estate arriverà anche quest’anno?

Poche ore fa, Epic Games ha ufficializzato le date del periodo di pausa estivo. Il team di Fortnite non lavorerà dal 3 luglio al 12 luglio. Al momento, non sono stati rivelati i dettagli in merito al possibile lancio i iniziative per intrattenere i videogiocatori. E’ molto probabile, però, che la casa decida di proporre nuovamente l’evento “giorni d’estate”. Questo, garantirà ricompense gratuite giornaliere a tutti gli utenti che completeranno le sfide dedicate.

Considerano che i giorni di pausa di quest’anno sono solo 10, dovremmo veder arrivare meno challenge rispetto allo scorso anno. In ogni caso, le ricompense saranno sicuramente interessanti. Quanto appena detto è solo frutto di supposizioni. Per informazioni più dettagliate in merito bisognerà aspettare il prossimo update di Fortnite prima della pausa. Vi terremo aggiornati non appena sapremo di più a riguardo.