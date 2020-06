Un team di ricercatori della DTU Fotonik, in Danimarca, ha teletrasportato con successo le informazioni tra due microchip attraverso l’entanglement quantico di due fotoni. I ricercatori hanno deciso di ignorare il metodo classico e, invece, hanno teletrasportato le informazioni da un chip di silicio ad un altro usando una coppia di fotoni aggrovigliati meccanicamente.

In questo stato quantico, qualsiasi cambiamento nello stato di un fotone si traduce immediatamente in un cambiamento simile nell’altro. Questa relazione può essere utilizzata per scambiare informazioni quantistiche tra le posizioni in cui vengono inviati i fotoni.

A lungo termine, questo approccio potrebbe essere utilizzato per sviluppare connessioni Internet completamente sicure.

Lo studio

Questo studio è stato condotto da quattro ricercatori della DTU Fotonik, in Danimarca, in collaborazione con scienziati dell’Università di Bristol, nel Regno Unito, e dell’Università di Pechino, in Cina.

Sul chip, “i fotoni funzionano come un unico sistema, indipendentemente dalla distanza. Quando misuriamo un fotone, determiniamo lo stato dell’altro. In questo modo, siamo stati in grado di utilizzare i fotoni interlacciati per trasferire informazioni da un chip all’altro”, ha spiegato Davide Bacco, uno dei quattro ricercatori della DTU.

La fisica quantistica consente già di inviare messaggi molto segreti, una tecnologia che è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, ciò non ha impedito ad alcune aziende di offrire attrezzature per lo scambio quantico di chiavi di crittografia.

Tuttavia, in questi casi è richiesto un collegamento diretto in fibra ottica tra le due parti che desiderano inviare messaggi segreti, il che significa che ci sono limitazioni fisiche. Per gli utenti distanti centinaia di chilometri, il problema della distanza può essere risolto con l’uso del cosiddetto “nodo fidato“. Tuttavia, questa tecnologia rende la connessione più lenta, più costosa e meno sicura.

Ecco perché gli scienziati si impegnano a sviluppare un’infrastruttura più sicura e affidabile per consentire la comunicazione quantistica tra un gran numero di utenti. Ed è qui che arriva la recente dimostrazione del teletrasporto quantistico.