Honor 9A, ufficiale lo smartphone con l’ottima capienza di batteria

Ieri è andata in scena la tanto attesa live streaming Power your life, Live with Honor che ha ufficializzato numerosi prodotti tecnologici, di vari settori. Si tratta di una presentazione ufficiale dell’azienda cinese affiliata a Huawei, dove sicuramente c’era tanta attesa per conoscere nel dettaglio tutto ciò riguardante il nuovo smartphone di medio-bassa fascia Honor 9A, che è stato ufficializzato. Scopriamo nel dettaglio le specifiche tecniche di questo interessante device.

La scheda tecnica dell’Honor 9A

Lo smartphone monta un display da 6,3″ FullView con notch a goccia, HD+, protezione vetro Gorilla Glass e rapporto schermo-scocca 88,4%. Per quanto riguarda il comparto hardware, troviamo il buon SoC MediaTek MT6762R Helio P22, supportato da 3GB di RAM e da 64GB di memoria interna, ovviamente espandibile tramite micro sd.

Per quanto concerne il reparto fotografico, anteriormente c’è un singolo sensore da 8 megapixel, mentre posteriormente ne troviamo tre, di cui il principale è di 13 mp. Nel complesso, assicura buone foto e abbastanza nitide e di qualità.

Arriviamo ora al punto forte di questo Honor 9A, che è sicuramente la batteria, con un’elevata capienza di ben 5000 mAh, che offre un’ottima durata giornaliera e più ed è ricaricabile anche in modalità wireless.

Altre specifiche tecniche sono la presenza del jack audio da 3,5 mm, l’NFC, Gps, Wi-Fi, Bluetooth, sensore d’impronte digitali posteriore ed il sistema operativo che è Android 10, senza però i servizi Google. L’Honor 9A sarà acquistabile ovunque dal 1 Luglio nelle molto belle colorazioni Midnight Black, Ice Green, Phantom Blue al prezzo di listino di 149 euro.