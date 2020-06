L’operatore virtuale di Poste Italiane, PosteMobile, ha deciso di lanciare una nuova interessantissima promozione PostePay Connect. La nuova tariffa va a sostituire quelle presenti fino ad ora. Andiamo a scoprire quali sono i vantaggi correlati ad essa.

Gli operatori telefonici virtuali stanno prendendo sempre più piede sul territorio italiano. Sono molti gli utenti che li scelgono per i prezzi super vantaggiosi e i grossi contenuti offerti. La promozione PosteMobile di cui vi parliamo oggi risulta essere unica nel suo genere. Ecco il perché.

PosteMobile Connect Back: i dettagli della nuova mega tariffa

Le promozioni PostePay Connect sono molto particolari perché funzionano di pari passo con le carte prepagate PostePay Evolution. L’unico modo per sottoscriverle, infatti, è quello di associarla ad una. L’offerta lanciata nelle scorse ore si chiama Connect Back e offre minuti e messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB in 4G+ fino a 300 Mbps, inoltre, in base ai giga consumati si avrà un rimborso mensile (fino a 4 euro). Si può optare per due tipologie di pagamento, mensile o annuale. La prima ha un costo di 10 euro al mese mentre, la seconda ha un costo di 100 euro all’anno. Entrambi i pagamenti devono essere effettuati automaticamente con la PostePay Evolution associata.

Possono sottoscrivere l’offerta, tutti coloro che hanno già una PostePay Evolution e i nuovi clienti. Il canone da sostenere per la carta prepagata è di 12 euro l’anno. Il costo di emissione della PostePay è gratuito per i nuovi clienti, così come l’attivazione della scheda SIM. L’offerta può essere sottoscritta da app, da sito ufficiale o presso qualsiasi centro postale. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.