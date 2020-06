Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento per i suoi auricolari true wireless professionali, AirPods Pro. Quali saranno le novità portate in campo? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo articolo.

Il colosso di Cupertino si sta dando parecchio da fare con gli aggiornamenti software dei suoi dispositivi. Dopo aver annunciato tutti i maggiori update in arrivo nei prossimi mesi, ecco che l’azienda ha deciso di lanciare un nuovo firmware per AirPods Pro. Ricordiamo che nei prossimi mesi, tali auricolari riceveranno la feature “Spatial Audio”. Che il nuovo firmware abbia a che fare con essa?

Apple: lanciato il nuovo firmware 2D27 per gli AirPods Pro

Il nuovo firmware per gli auricolari professionali della mela morsicata viene indicato con il codice 2D27, questo va a sostituire l’attuale 2D15. Come al solito, Apple non ha annunciato le novità che questo porta in campo. E’ probabile, però, che questo abbia a che fare con la tanto attesa feature “Spatial Audio”. Non sono da escludere, poi, miglioramenti di performance e correzioni di bug.

L’update è disponibile per tutti gli utenti da qualche ora, se ancora non lo avete ancora ricevuto, sarà solo questione di ore. Come ben sapete, non esiste un modo per forzare i download dei firmware su AirPods, questi vengono effettuati automaticamente quando gli auricolari sono collegati ad un dispositivo connesso ad internet. Il firmware è esclusivo per AirPods Pro. Al momento, non ci sono informazioni in merito ad una versione anche per AirPods di seconda generazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.