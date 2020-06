Il diamante Hope potrebbe provenire dal profondo manto terrestre

Un gruppo di esperti ha scoperto che il diamante Boro non proviene dal mantello terrestre ma molto più in profondità, grazie al minerale bridgmanite

Un’analisi dei primi grandi diamanti confermati provengono dal profondo sotto la superficie terrestre supporta le previsioni iniziali che mostrano che il famoso diamante Hope di Smithsonian potrebbe essere “super profondo”, originando da più di tre volte più profondo nella Terra rispetto alla maggior parte dei diamanti.

Presentando i lavori alla conferenza di geochimica di Goldschmidt, il Dr. Evan Smith del Gemological Institute of America (GIA) ha confermato: “Abbiamo esaminato i primi diamanti con gemme di grandi dimensioni confermati che provengono dal mantello inferiore della Terra, che è molte volte più profondo della maggior parte degli altri diamanti. I risultati supportano previsioni precedenti basate su gemme più piccole, suggerendo che i diamanti con proprietà simili a quelle studiate, inclusi i diamanti Cullinan e Hope, sono diamanti super-profondi”.

Il diamante Hope è super-profondo

I diamanti si formano ad alta pressione nel mantello terrestre, lo strato intermedio tra la crosta superficiale e il nucleo centrale. Mentre la maggior parte dei diamanti si forma nella base delle placche tettoniche continentali, a una profondità di 150-200 km, alcuni diamanti rari si formano più in profondità nel mantello.

Questi diamanti “super-profondi” hanno origine sotto le piastre continentali rigide e stabili, verso il basso, dove il mantello si muove lentamente o convince. Il diamante Hope è classificato come un diamante di tipo IIb, che contiene l’elemento boro, che può causare una sfumatura blu. Fino ad ora c’è stata incertezza sul fatto che i diamanti di “tipo IIb” si formassero in un ambiente poco profondo o profondo. In particolare, l’incertezza ruota attorno all’origine di grandi diamanti di tipo IIb, più grandi di 3 carati. È solo negli ultimi due anni che gli scienziati hanno iniziato a capire dove si formano questi cristalli blu abbaglianti sulla Terra, grazie alla componente bridgmanite all’interno.

“Trovare questi resti dell’elusiva bridgmanite minerale è significativo. È molto comune nella Terra profonda, alle condizioni di pressione estrema del mantello inferiore, al di sotto di una profondità di 660 km, anche più profondo della maggior parte dei diamanti super-profondi. La bridgmanite non esiste nel mantello superiore o in superficie. Trovare questi minerali intrappolati in un diamante significa che il diamante stesso deve essersi cristallizzato ad una profondità dove esiste la bridgmanite, molto in profondità nella Terra.”, hanno affermato gli scienziati nello studio.