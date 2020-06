Kena Mobile risulta essere uno degli operatori telefonici virtuali più famosi sul territorio italiano. Dopo aver fatto a lungo parlare di sé per le magnifiche offerte rivolte ai nuovi clienti, ecco che arriva la prima promozione winback. In cosa consiste? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Kena Mobile non risulta essere il primo operatore virtuale che decide di entrare nel mondo delle offerte winback. Come sapete, questa tipologia di offerte viene proposta ad una cerchia ristretta di utenti che in passato sono stati clienti dell’operatore in questione. Siamo certi che la promozione di Kena porterà di nuovo in casa diversi utenti. Ecco in cosa consiste.

Kena Mobile: ecco la nuova promozione per gli ex clienti

La promozione che Kena Mobile ha deciso di proporre per gli ex clienti risulta essere decisamente interessante. Questa, infatti, propone minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 70 GB di traffico datti in 4G fino a 30 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 5,99 euro. Un’ottima tariffa per chi naviga molto su internet ed effettua tante chiamate. La promozione può essere attivata solo dagli ex clienti che hanno ricevuto un apposito messaggio da parte dell’azienda.

Sono compresi nel costo della tariffa tutti i servizi di base, compreso hotspot. Il costo di attivazione è gratuito, così come quello della scheda SIM. Il limite massimo per sottoscrivere la promozione è, salvo proroghe, il prossimo 10 luglio. L’attivazione può essere fatta esclusivamente online con presentazione del pin univoco (presente nel messaggio). Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.