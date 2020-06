Scienziati scoprono la struttura cellulare della regione visiva del cervello

Il dottorando Ubadah Sabbagh ha posizionato un vetrino freddo sul microscopio. Si stava facendo tardi ed il laboratorio era silenzioso. Ha regolato alcune impostazioni e ha tracciato lungo il tratto ottico prima di ingrandire il talamo del cervello. Ciò che vide lo sorprese: due strisce adiacenti di punti luminosi, ogni punto indicava un corpo cellulare.

A quel punto erano trascorsi due decenni da quando gli scienziati hanno riferito che una piccola area nel talamo visivo del cervello aveva caratteristiche uniche che lo distinguevano dalle regioni vicine. Precedenti studi condotti da altri ricercatori hanno dimostrato che la regione, chiamata nucleo del genicolato laterale ventrale, si collega ai circuiti neurali coinvolti nella regolazione del ritmo circadiano e dell’umore.

Ma poco si sapeva dell’architettura cellulare della regione visiva del cervello, almeno fino ad ora.

La scoperta degli scienziati sulla regione visiva del cervello

In un nuovo studio pubblicato online questa settimana sul Journal of Neurochemistry, gli scienziati di Virginia Tech hanno identificato più di 40 geni espressi nel vLGN e scoperto più di una mezza dozzina di nuovi sottotipi di neuroni, ognuno dei quali esprimeva molecole uniche e raggruppate in strati a strisce strettamente imballati.

“Il momento ‘wow’ per me è stato quando Ubadah mi ha mostrato l’immagine dei due sottotipi cellulari allineati negli strati adiacenti”, ha affermato Michael Fox, autore senior dello studio e professore presso il Fralin Biomedical Research Institute. “Ci ha colpito perché quando vediamo gruppi stratificati di neuroni, di solito significa che l’area del cervello sta segregando diversi tipi di informazioni. Ora abbiamo un kit di strumenti più preciso per aiutarci a capire quali specifici tipi di cellule nel vLGN fanno.”

Il vLGN si estende su poche centinaia di micrometri nei topi e riceve segnali dall’occhio attraverso il nervo ottico. Ma a differenza di altre regioni del cervello visivo, non è associato alla formazione classica di immagini.