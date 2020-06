I servizi della mela morsicata sono sempre più utilizzati in tutto il mondo. Nonostante ciò, la casa non sembra ancora essere soddisfatta di alcuni di essi. Nelle scorse ore, questa ha lanciato una nuova interessante iniziativa promozionale volta ad invogliare gli utenti a provare Apple Arcade. Riuscirà a smuovere qualcosa?

Come molti di voi già sapranno, Apple offre sempre un periodo di prova gratuita dei suoi servizi per i nuovi clienti. Parlando di Apple Arcade, la casa propone ben 1 mese intero di prova gratuita. Sembra, però, che questa tattica non stia portando i risultati sperati. In queste ore, Apple sta regalando un mese aggiuntivo di prova gratuita per alcuni utenti. Scopriamo tutti i dettagli ai riguardo.

Apple Arcade: mese extra di prova gratuita per la nota piattaforma di videogiochi

Come potete leggere dal titolo del paragrafo, Apple Arcade risulta essere una piattaforma di videogiochi. Questa contiene titoli esclusivi della mela morsicata. Non esiste nessun altro modo, quindi, per poter giocarci se non sottoscrivendo un abbonamento. Per invogliare gli utenti a scoprire le potenzialità del servizio, Apple ha pensato bene di proporre un nuovo mese di prova gratuita ad alcuni utenti. In queste ore, molti clienti dell’azienda stanno ricevendo una mail contenente un codice promozionale necessario per attivare l’offerta. Non bisogna sostenere nessun costo, alla fine del mese si potrà tranquillamente scegliere se sottoscrivere un abbonamento o no.

Al momento, non è noto il criterio con la quale Apple ha selezionato gli utenti a cui mandare l’offerta. Pare che a riceverla, però, siano solo coloro che hanno già provato in passato il servizio. Vi terremo aggiornati non appena scopriremo qualcosa in più a riguardo.