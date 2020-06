L’azienda della mela morsicata, Apple, ha finalmente presentato il tanto atteso iOS 14. Da un’attenta analisi del nuovo software, è emerso che questo migliorerà sensibilmente le fotocamere dei vecchi iPhone. In questo articolo andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

iOS 14 risulta essere, senza dubbio, uno dei migliori update mai presentati dalla casa della mela morsicata. Non solo questo va ad introdurre una miriade di nuove feature eslcusive ma, va anche a migliorarne molte già esistenti. In particolare, quelle correlate all’app fotocamera faranno un salto di qualità. Ecco cosa cambierà.

Apple: iOS 14 rende le fotocamere dei “vecchi” iPhone più veloci

Il colosso di Cupertino cerca sempre di soddisfare al massimo i suoi utenti. Oltre a focalizzarsi sulle nuove feature, con iOS 14, questo ha voluto premiare anche gli utenti più fedeli. Tutti gli iPhone più datati riceveranno miglioramenti sostanziali della fotocamera dopo l’update ad iOS 14. In particolare, le foto potranno essere scattate il 90% più velocemente, gli scatti in modalità ritratto, invece, saranno più veloci del 15%. Ma non è tutto, miglioramenti sostaziali arriveranno anche per la modalità notturna di iPhone 11.

Ricordiamo che iOS 14 porterà in campo diverse interessanti feature per l’app fotocamera: si potrà bloccare il valore di compensazione per foto e video per un’intera sessione, si potrà bloccare la messa a fuoco e l’esposizione per uno specifico scatto e molto altro ancora. Tutte le feature saranno disponibile per tutti gli utenti non appena Apple rilascerà l’aggiornamento (in autunno). Restate in attesa per eventuali aggiornamrnti a riguardo.