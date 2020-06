Covid-19, alcuni visoni sono infetti e potrebbero contagiare le persone

I visoni in due allevamenti di pellicce nei Paesi Bassi hanno iniziato a ammalarsi a fine aprile. Alcuni tossivano, con il naso che colava; altri avevano segni di gravi malattie respiratorie. Presto iniziarono a morire. I ricercatori hanno prelevato dei tamponi dagli animali e sezionato quelli che erano morti. La casa era il Covid-19, il nuovo coronavirus che causa una pandemia globale.

Fa parte di un modello emergente di animali infettati dal nuovo coronavirus con una nuova preoccupazione: si pensa che i visoni abbiano restituito la malattia all’uomo. Dalla scoperta, oltre 500.000 visoni sono stati abbattuti nelle fattorie di pellicce nei Paesi Bassi per le preoccupazioni che le loro popolazioni di visoni potessero diffondere il virus tra gli umani.

I visoni ed il Covid-19

I visoni sono stati inizialmente esposti al coronavirus da lavoratori agricoli infetti, secondo Wim van der Poel, un veterinario che studia virus presso l’Università e la ricerca di Wageningen nei Paesi Bassi. Quindi il virus si diffuse tra gli animali nelle fattorie come un incendio.

“Gli animali sono in gabbie con cime di filo metallico e pareti chiuse tra loro”, afferma Van der Poel, autore di un documento di Eurosurveillance che indaga sulle infezioni della fattoria di visone che è stato pubblicato questo mese. “Quindi probabilmente si diffonde attraverso la trasmissione di goccioline o aerosol, dalla cima di una gabbia all’altra, quando un animale tossisce o respira pesantemente.”

I Paesi Bassi sono uno dei principali esportatori al mondo di pelliccia di visone per cappotti e rifiniture. L’epidemia è stata segnalata per la prima volta in due delle sue circa 125 aziende agricole e ora è stata trovata in almeno 17. Van der Poel afferma che il virus è stato probabilmente diffuso in più aziende agricole da lavoratori infetti che hanno viaggiato tra le aree o da prodotti contaminati da virus da una fattoria all’altra.

I visoni sono l’ultima aggiunta all’elenco di animali che sappiamo possano essere infettati dal nuovo coronavirus, afferma Linfa Wang, direttore del programma emergente di malattie infettive della Dulke-NUS Medical School di Singapore. “Il primo che abbiamo notato sono stati i gatti” , dice. “Poi è stato seguito da cani, che sono sensibili ma non tanto quanto i gatti. E poi le tigri nello zoo di New York. E ora i visoni. Esperimenti di laboratorio hanno anche confermato che anche i criceti e alcune scimmie possono ammalarsi di virus. E si ritiene che il virus abbia avuto origine in pipistrelli a ferro di cavallo cinesi.”