Microsoft annuncia il suo antivirus anche per gli smartphone

Microsoft ha annunciato lo scorso febbraio che il suo antivirus per Windows 10, ovvero Defender, diventerà a breve disponibile anche sugli smartphone. Tale novità rimase in ombra per molto tempo, ma finalmente in questi giorni è stata mostrata la prima versione beta dell’antivirus, attualmente disponibile solo su Android, anche se l’azienda ha confermato che in futuro verrà allargato anche sui dispositivi iOS di Apple.

Tale antivirus è ottimo per la sua leggerezza, semplicità d’uso e la possibilità di rintracciare malware ed anche attacchi phishing tramite sms o email. Scopriamo qualcosa di più nel dettaglio.

L’antivirus di Microsoft sugli smartphone

Defender agisce innanzitutto con una protezione per una navigazione web sicura, che permette di bloccare l’apertura di siti web non affidabili ai quali si viene indirizzati da SMS, messaggi di WhatsApp, e-mail e app. Inoltre, blocca anche connessioni potenzialmente non sicure e che possono contenere virus o malware. Ovviamente, si potranno anche eseguire scansioni periodiche per controllare se il proprio smartphone è completamente sano.

Queste sono solo alcune delle funzioni che rappresentano il primo nucleo di funzionalità previste nella versione Preview di Microsoft Defender ATP (Advanced Threat Protection). Sicuramente per qualche altro mese ci saranno solo beta per poche persone per controllare se il funzionamento è positivo e senza bug, e solo dopo verrà ampliato prima su tutti i dispositivi Android e poi su quelli iOS. Non resta dunque che attendere.