VeryMobile è uno degli ultimi operatori virtuali nati sul territorio italiano. Questo si appoggia alla rete WINDTRE e, come tutti gli altri operatori ad esso affini, offre una marea di promozioni vantaggiose. Quella di cui vogliamo parlarvi oggi, risulta essere molto economica e ricca di contenuti. Scopriamola insieme.

Dopo avervi parlato della nuova particolare promozione di PosteMobile, oggi, ci focalizziamo su una tariffa lanciata da un operatore virtuale nuovo sul territorio italiano. Minuti illimitati, messaggi illimitati e tanti giga a soli 4,99 euro al mese!

VeryMobile: tutto incluso a soli 4,99 euro al mese

Il nuovo operatore telefonico virtuale sta facendo di tutto per attirare l’attenzione dei nuovi clienti. La tariffa proposta in queste ore può essere attivata da chi proviene da alcuni operatori virtuali, Iliad e per chi crea un nuovo numero. La promozione comprende minuti illimitati, messaggi illimitati e ben 30 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto, a soli 4,99 euro al mese. Sono compresi nel prezzo della promozione, tutti i servizi di base (Ti ho cercato, Ring me, Hotspot e App Very).

La tariffa si rinnova automaticamente ogni mese, il costo di attivazione e della SIM è di soli 5,00 euro (prezzo promozionale). La sottoscrizione può essere fatta direttamente online o presso un qualsiasi centro autorizzato VeryMobile. Al momento non sono state comunicate scadenze per la promozione. Nonostante ciò, se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.