Acer annuncia il nuovo notebook Swift 5, che offre una nuova interpretazione della produttività. Questo ultraportatile è un modello di design e prestazioni, perché sfoggia un’estetica professionale supportata da un’impressionante versatilità. Il nuovo modello di quest’anno ha cornici ultrasottili che consentono un rapporto screen-to-body del 90%, un touchscreen con soluzione antimicrobica Corning Gorilla Glass e nuovi colori, fra cui il verde nebbia.

“Il nuovo Swift 5 rappresenta il meglio di quanto possano offrire i notebook sottili e leggeri”, ha dichiarato James Lin, General Manager di Acer. “Potente, dal

design e ultraportatile, lo Swift 5 è un’opzione eccellente per i professionisti che sono sempre in movimento e cercano un dispositivo in grado di stare al passo con le proprie esigenze.”

Produttività e leggerezza

Acer Swift 5 ha una scocca con uno spessore di 14,95 mm, realizzata in leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio di alta qualità, che gli permette di ospitare i processori Intel Core di ultima generazione con una potente grafica integrata basata sulla nuova architettura Xe di Intel e la GPU opzionale NVIDIA GeForce MX350, mantenendo un peso inferiore ad 1 kg.

Queste potenti caratteristiche consentono di eseguire contemporaneamente più applicazioni. Il supporto di archiviazione SSD PCl e ad alta velocità da 1 TB e un massimo di 16 GB LPDDRAX ne garantiscono un rapido caricamento. Inoltre, in ufficio o durante conference call, sarà possibile controllare la quantità di rumore emesso, scegliendo tra le tre modalità di raffreddamento silenzioso, normale o performance.

Design slanciato e schermo mozzafiato

Swift 5 ha un design elegante e permette di scegliere fra due colori: verde nebbia e oro safari, entrambi con note dorate. La scocca interamente in metallo è caratterizzata da angoli netti e arrotondati e da un profilo minimalista, che la rendono un’opzione eccellente per i più attenti allo stile. Il modello di quest’anno include una cerniera progettata per sollevare leggermente la base quando lo schermo è aperto, per fornire un’esperienza di digitazione più ergonomica, migliori prestazioni termiche e per valorizzare lo schermo in dotazione.

Sollevando il coperchio si scoprono un trackpad ampio e un display touchscreen IPS3 FHD da 14 pollici. Entrambi supportano le gesture con più dita per offrire un’esperienza d’uso incredibilmente intuitiva. Lo schermo offre una luminosità di 300 candele al metro quadro e una copertura colore pari al 72% della gamma NTSC. Le cornici ultrasottili consentono un rapporto screen-to-body fino al 90% per assicurare un’esperienza visiva coinvolgente che rende lo Swift 5 un prodotto perfetto anche per la visione di un film o per rilassarsi dopo il lavoro.

Copertura antimicrobica, connettività e autonomia

Il display touchscreen dello Swift 5 è rivestito con uno strato di antimicrobico Corning Gorilla Glass, formulato appositamente per ridurre i microrganismi che causano macchie sul display touch. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di chiedere opzionalmente un rivestimento antimicrobico anche per il touchpad, la tastiera e le cover.

Swift 5 è dotato di una capiente batteria da 56 Wh che consente di lavorare per tutto il giorno e può essere caricata velocemente, garantendo 4 ore di autonomia con un tempo di ricarica di 30 minuti. Le opzioni di connettività che includono porte USB Type-C, Thunderbolt e USB 3.2 Gen 2, oltre a Intel Wi-Fi 6 a doppia banda (GIG +) e Bluetooth 5.0, lo rendono una scelta eccellente per chi lavora in movimento.

Per comodità e sicurezza, Swift 5 è inoltre dotato di un lettore di impronte digitali incorporato compatibile con Windows Hello. Supporta anche Wake on Voice, per permettere agli utenti di attivare e interagire con Windows 10 anche quando lo schermo è spento. Acer Swift 5 sarà disponibile a ottobre con prezzi a partire da 1.199 euro.