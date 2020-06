Nelle scorse ore, la nota azienda di ricerca Counterpoint, ha intervistato una serie consumatori inglesi al fine di capire quali sono i loro interessi in merito agli auricolari true wireless presenti sul mercato. Ciò che è emerso è che gli auricolari di Apple, gli AirPods, risultano essere i più desiderati di sempre. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Gli AirPods sono presenti sul mercato mondiale da oramai qualche anno. Nonostante ciò, il loro successo non sembra per nulla arrestarsi. I piccoli gioiellini Apple continuano a registrare dati di vendita impressionanti. La nuova ricerca di Counterpoint altro non è che un ulteriore conferma di quanto questi piacciano. Ecco tutti i dati.

Apple: ecco la classifica di Counterpoint sugli auricolari true wireless

Il noto gruppo di ricerca ha intervistato una miriade di utenti del Regno Unito per capire quali fossero le preferenze in merito agli auricolari true wireless del momento. Alla domanda “quale brand di auricolari true wireless sceglieresti per il prossimo acquisto?”, il 63% ha risposto con la casa della mela morsicata, Apple. Un grosso risultato che la stacca di molto dalla seconda scelta, Bose con il 47%. In ordine, le altre aziende preferite dagli utenti sono state: Sony, Beats, Samsung, Sennheiser, LG e Jabra.

Ricordiamo che la casa della mela morsicata sta lavorando ad un nuovo modello di auricolari true wireless. Il suo lancio, previsto per il 2021, potrebbe far aumentare ancora di più la percentuale registrata dall’azienda. Come evolverà la faccenda? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.