Grafene, scoperta un’importante novità sulla sintesi dei nanoribboni

I nanoribboni di grafene potrebbero presto essere molto più facili da produrre. Un team di ricerca internazionale guidato dalla Martin Luther University Halle-Wittenberg (MLU), dalla University of Tennessee e dal Oak Ridge National Laboratory negli Stati Uniti è riuscito a produrre questo materiale versatile per la prima volta direttamente sulla superficie dei semiconduttori. Fino ad ora, questo era possibile solo su superfici metalliche. Il nuovo approccio consente inoltre agli scienziati di personalizzare le proprietà dei nanoribboni. La tecnologia di stoccaggio è una delle potenziali applicazioni del materiale. Il team di ricerca riporta i suoi risultati nel prossimo numero di Science.

La scoperta dei nanoribboni di grafene

Per anni, il grafene è stato considerato il materiale del futuro. In termini semplici, è una superficie in carbonio bidimensionale che ricorda un nido d’ape. Questa speciale struttura conferisce al materiale proprietà distintive: ad esempio, è estremamente stabile e ultraleggera.

Vi è un particolare interesse per i nanoribboni di grafene poiché sono un materiale semiconduttore che potrebbe essere utilizzato, ad esempio, nell’industria elettrica e informatica. “Questo è il motivo per cui molti gruppi di ricerca in tutto il mondo stanno concentrando i loro sforzi sui nanoribboni di grafene”, spiega il chimico Konstantin Amsharov del MLU. Questi nastri, che sono solo nanometri di dimensioni, sono costituiti solo da pochi atomi di carbonio. Le loro proprietà sono determinate dalla loro forma e larghezza. Quando la ricerca sul grafene era appena iniziata, le bande venivano prodotte tagliando sezioni più grandi. “Questo processo è stato molto complicato e impreciso”, afferma Amsharov.

“Il nostro nuovo metodo ci consente di avere il controllo completo su come sono assemblati i nanoribboni di grafene. Il processo è tecnologicamente rilevante in quanto potrebbe essere utilizzato anche a livello industriale. È anche più economico rispetto ai processi precedenti”, afferma Amsharov, in sommario. Esistono numerose aree di applicazione per i nanoribboni: potrebbero essere utilizzati nella futura tecnologia di archiviazione e semiconduttori e svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di computer quantistici.