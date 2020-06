Le misurazioni del corpo dell'”Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci sono anatomicamente molto simili a quelle moderne. Solo le lunghezze del braccio e della coscia sono più imprecise.

L’ uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è il famoso disegno che rappresenta il modello ideale dell’essere umano, con proporzioni perfette. Sebbene sia stato concepito più di cinque secoli fa, un team di ricercatori ha scoperto che è anatomicamente molto vicino alle misurazioni dell’uomo moderno.

Gli scienziati americani hanno utilizzato una tecnologia che ha esaminato i corpi di quasi 64.000 giovani in buona forma fisica. “Nonostante i diversi campioni e metodi di calcolo, il corpo umano ideale di Leonardo da Vinci e le proporzioni ottenute con le misurazioni contemporanee erano simili“, ha riferito un team guidato da Diana Thomas, un matematico presso l’Accademia militare degli Stati Uniti.

Lo studio

Per rendersi conto di quanto sia accurato il disegno di Da Vinci, gli autori dello studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of American Medical Association hanno effettuato alcune misurazioni con le reclute della US Air Force.

“Fatta eccezione per la lunghezza del braccio e la lunghezza della coscia, le differenze nelle proporzioni degli uomini misurate dallo scanner corporeo e dall’Uomo vitruviano erano entro il 10%“, hanno concluso i ricercatori. “La differenza di estensione del braccio era del 20% e la differenza di altezza della coscia era del 29% in più rispetto all’Uomo vitruviano“.

In termini pratici, ciò significa che quando posizionati all’interno del cerchio e dei quadrati perfetti creati da Da Vinci, le misure “ideali” delle dita delle mani e le dita dei piedi di oggi superano leggermente questi limiti.

Ciò non invalida in alcun modo il design del genio italiano. Ovviamente, nel XV secolo, non esistevano calcoli scientifici delle medie della popolazione. Inoltre, al momento, le misurazioni del corpo degli uomini toscani potrebbero benissimo differire da quelle dei giovani americani di oggi. “Le note e le conclusioni di Leonardo da Vinci non distinguevano se le sue idee derivassero da un singolo individuo o fossero aggregate“, sottolineano infine gli autori dello studio.