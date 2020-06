I cellulari sono noti portatori di batteri e ormai il coronavirus ci spinge a lavarci le mani e a pulire gli oggetti che ci circondano. Quindi non sorprende che un numero sempre maggiore di disinfettanti UV stanno attualmente colpendo il mercato. Anche la società di elettronica mobile Zagg sta entrando in questa tendenza, poiché i suoi marchi Mophie e InvisibleShield ora offrono disinfettanti UV.

Il disinfettante UV Mophie ha lo spazio per un telefono da 6,9 pollici e altri piccoli oggetti, come carte di credito e auricolari. Zagg afferma che la tecnologia a luce UV-C uccide il 99,9% dei batteri più comuni presenti negli articoli per la casa in cinque minuti. Il dispositivo Mophie è anche abilitato per Qi e consente di ricaricare il telefono mentre è sterilizzato.

Il disinfettante UV di InvisibleShield utilizza lampadine UV-C per disinfettare qualsiasi smartphone fino a 6,9 pollici. Anche qui il ciclo di sanificazione dura circa cinque minuti e si dice che uccida il 99,9 percento dei batteri superficiali più comuni. Questo dispositivo non ha la capacità di ricarica del telefono del disinfettante UV Mophie.

I nuovi disinfettanti UV sono efficaci anche contro E. coli e stafilococco

Entrambi i dispositivi richiedono all’utente solo di posizionare un telefono all’interno e premere un pulsante per iniziare la sanificazione. Il disinfettante UV Mophie è attualmente disponibile nei negozi Mophie.com e Verizon al costo di $ 79,99. Il dispositivo InvisibleShield sarà presto venduto sul suo sito web e presso i principali rivenditori per $ 59,99.

Non è chiaro quanto siano efficaci i disinfettanti UV specifici contro il coronavirus. Tuttavia, Zagg afferma che i prodotti sono stati testati da terze parti e sono risultati efficaci contro E. coli e stafilococco.

In effetti secondo gli scienziati la luce UV-C è efficace contro una vasta gamma di germi e offre una una valida opzione per disinfettare lo smartphone senza l’uso di prodotti chimici. I disinfettanti UV sono una buona alternativa per coloro che non vogliono che il loro dispositivo venga potenzialmente danneggiato da lavaggi o sostanze chimiche aggressive.