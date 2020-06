Il noto operatore telefonico virtuale di Poste Italiane, PosteMobile, torna a far parlare di sé. Dopo la grande richiesta da parte degli utenti, l’azienda ha finalmente deciso di riproporre l’interessante tariffa Creami WOW Weekend. Bisogna affrettarsi, però, questa potrà essere attivata solamente entro e non oltre il 28 giugno. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Nelle ultime settimane, PosteMobile si è dato parecchio da fare per portare in campo offerte vantaggiose per i suoi clienti. Creami WOW Weekend risulta essere l’ennesima promozione che farà gioire gli utenti. Andiamo a vedere in cosa consiste.

PosteMobile: Creami WOW Weekend a soli 4,99 euro al mese

Ebbene sì, PosteMobile ha finalmente deciso di riproporre la tanto gettonata offerte Creami WOW Weekend. Per chi non lo sapesse, questa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 30 GB di traffico dati in 4G fino a 300 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro. Sono compresi nel prezzo, tutti i servizi di base, compreso hotspot personale.

Possono attivare la promozione, tutti coloro che acquistano una nuova SIM ricaricabile o quelli che effettuano portabilità del proprio numero da un qualsiasi altro operatore. Il costo della scheda SIM è di 20 euro (10 euro di traffico incluso). Come già detto, la sottoscrizione può essere effettuata entro e non oltre il 28 giugno, solo attraverso il sito ufficiale dell’azienda. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.