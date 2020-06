L’estate è in arrivo in Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch. Grazie a un nuovo aggiornamento gratuito, i giocatori potranno presto dedicarsi a nuove attività, come nuotare nel mare e catturare creature marine, oltre a incontrare nuovi personaggi e ottenere una variegata gamma di oggetti inediti, come mobili dal design ispirato alle sirene. L’aggiornamento fa parte delle nuove esperienze in arrivo sull’isola in estate e oltre. Qui sotto trovate il trailer dedicato che offre una panoramica dei nuovi contenuti in arrivo il 3 luglio. Un altro aggiornamento estivo dovrebbe essere rilasciato all’inizio di agosto.

Tutti i contenuti del nuovo aggiornamento estivo di Animal Crossing

L’aggiornamento estivo di Animal Crossing: New Horizons comprenderà le seguenti novità: