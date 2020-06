Manca sempre meno all’annuncio ufficiale dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Come ben sapete, Apple presenterà ben 4 differenti modelli di smartphone quest’anno. Di questi, ben 2 modelli avranno caratteristiche premium, le cosiddette varianti “Pro”. Una fonte molto vicina alla casa di Cupertino sembra aver confermato che tali device monteranno un display dotato di ProMotion technology. Sarà davvero così?

Sono anni che gli utenti chiedono ad Apple di portare la tecnologia ProMotion anche sugli smartphone. Per chi non lo sapesse, ProMotion è il nome della tecnologia che Apple utilizza per indicare i display con refresh rate fino a 120 Hz. Tale tecnologia è presente su iPad dall’oramai lontano 2017. Quando arriverà anche su iPhone?

Apple: display con refresh rate fino a 120 Hz sui nuovi iPhone?

Ci sono online, lunghi dibattiti in merito al refresh rate dei display dei nuovi iPhone 12. C’è, infatti, chi sostiene che Cupertino continuerà a mantenere il refresh rate massimo di 60 Hz e chi, invece, pensa che farà l’upgrade alla tecnologia ProMotion. Nelle scorse ore, il noto leaker Ice Universe, ha confermato la presenza di display con refresh rate fino a 120 Hz sui due smartphone premium di quest’anno. A dargli la notizia, una fonte molto vicina alla mela morsicata. Rimangono, quindi, pochi dubbi a riguardo.

Ebbene sì, sembra proprio che finalmente vedremo sbocciare il ProMotion anche sugli iPhone. Non ci sono dubbi sul fatto che farà fare un grosso salto di qualità ai device. Tutti e 4 gli iPhone di quest’anno saranno presentati nel corso di un evento speciale online, il prossimo autunno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.