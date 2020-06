Coronavirus, ci sono altri nuovi sintomi, secondo il CDC

Ci sono tre “nuovi” sintomi nell’elenco “Sintomi del coronavirus” sul sito web dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Sono congestione o naso che cola, nausea e diarrea. Sono “nuovi” se lo si confronta con l’elenco di fine aprile, che ha avuto nove sintomi, come avevo coperto per Forbes.

La lista quindi si allunga ancora, arrivando ad un totale di 12 sintomi che possono essere causati dal nuovo coronavirus Covid-19. Scopriamo quali sono.

I nuovi sintomi del coronavirus

Ecco l’elenco completo che è possibile leggere sul sito di CDC:

Febbre

Brividi

Tosse

Mancanza di respiro o difficoltà respiratorie

Fatica

Dolori muscolari o corporei

Mal di testa

Nuova perdita di gusto o olfatto

Gola infiammata

Congestione o naso che cola

Nausea o vomito

Diarrea.

Ognuno di questi sintomi può variare in gravità da molto lieve a molto grave. Ognuno di essi può comparire da 2 a 14 giorni dopo essere stato esposto al virus. Sicuramente quelli più distintivi sono i dolori muscolari, le difficoltà respiratorie e la febbre, che nei casi più gravi possono portare anche al ricovero. Non sono però da sottovalutare anche gli altri, così come i nuovi tre aggiunti dal CDC, che possono comunque mostrare di essere infetti, anche se quasi asintomatici. Ciò non significherà che si può uscire normalmente ed incontrare i propri amici o familiari, ma bisogna autoisolarsi in casa finché i tamponi non riportano esito negativo.