Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato di una serie di interessanti promozioni telefoniche proposte dagli operatori virtuali italiani. Oggi, andiamo a parlarvi, invece, del loro principale rivale, Iliad. Fin dal suo arrivo in Italia, qualche anno fa, questo ha dato non poco filo da torcere alle concorrenti. A distanza di tempo, risulta essere ancora uno dei più convenienti sul mercato. Scopriamo insieme Giga 50.

Iliad punta su pochi semplici punti: trasparenza, prezzi bassi, zero sorprese e zero rimodulazioni. Tutti questi hanno fatto si che l’azienda diventasse famosa in pochissimo tempo. La promozione di oggi risulta essere una delle più richieste dagli utenti. Ecco cosa comprende.

Iliad Giga 50: tanti contenuti a soli 7,99 euro al mese

Se state cercando una tariffa che non subisca rimodulazioni, a prezzo super conveniente e che contenga molti Giga, Giga 50 di Iliad fa al caso vostro. L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G/4G+. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro. Sono compresi nel prezzo dell’offerta, anche tutti i servizi (“Mi richiami”, hotspot, zero scatto alla risposta, piano tariffario, controllo credito residuo, segreteria telefonica, portabilità del numero).

Possono attivare l’offerta tutti coloro che attivano una nuova SIM Iliad o coloro che mantengono il proprio numero portandolo da un qualsiasi altro operatore telefonico. Non sono previsti costi di attivazione. La SIM, invece, ha un costo di soli 9,99 euro. L’attivazione può essere effettuata online o presso uno dei punti Iliad. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.