Un team internazionale di ricercatori ha trovato prove dell’uso di arco e frecce sull’isola di Sri Lanka, nell’Oceano Indiano. Questo uso è il più antico documentato al di fuori dell’Africa. Gli strumenti trovati in Sri Lanka hanno circa 48.000 anni, più vecchi di qualsiasi altra tecnologia simile trovata in Europa.

Gli scienziati hanno effettuato la prima analisi microscopica ad alta potenza dettagliata dei materiali trovati nella grotta Fa-Hien Lena, nelle profondità delle foreste pluviali delle zone umide dell’isola nell’Oceano Indiano, e hanno scoperto che sono più vecchi di quelli trovati nel sud-est asiatico che risalgono a 32.000 anni fa.

Le punte di freccia conservate saranno state utilizzate per cacciare prede difficili da catturare nella giungla. Altri strumenti trovati nel sito potrebbero essere stati usati per creare amache o vestiti nell’ambiente tropicale. Quest’ultima ipotesi altera drasticamente le teorie tradizionali sulla relazione di alcune innovazioni umane con specifici requisiti ambientali.

Early humans living on the island of Sri Lanka 48,000 years ago crafted tools from animal bones and used them to hunt monkeys and squirrels, a new study finds. This represents the earliest evidence of bow and arrow technology outside of Africa to date. pic.twitter.com/FUFSwW3sP5

