Dopo la presentazione ufficiale del design di PlayStation 5 con i primi giochi che accompagneranno l’uscita della console, arrivano le prime voci su prezzi e possibile data di lancio. I rumor sono stati diffusi su Twitter da @IronManPS5, una fonte nota tra la community di fan PlayStation per aver già rivelato in passato leak e rumor sul nuovo hardware Sony. I prezzi comprenderebbero anche alcuni accessori della console e quello che potrebbe essere il primo titolo di lancio ufficiale di PS5, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

Veniamo quindi al succo della questione. Secondo i dati forniti dalla fonte, PlayStation 5 avrebbe un’uscita globale fissata per il 20 novembre e costerebbe 499 € nella sua versione munita di Blu-ray e 399 € il modello solo digitale. Le voci sarebbero state già contestate con alcuni che suggeriscono che i prezzi effettivi sarebbero 549 € per il modello Blu-ray e 449 € per l’edizione digitale. I dati forniti da @IronManPS5 si baserebbero sulla recente fuga di informazioni di Amazon France. I prezzi si discostano comunque dai 700 € paventati in precedenza da Amazon UK. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarebbe previsto sempre per il 20 novembre al prezzo di 39,99 € (circola anche un prezzo canadese di 49,99 dollari).

Prezzi e data d’uscita degli accessori di PlayStation 5

Per quanto riguarda gli accessori troviamo il Controller DualSense a 59,99 €, la Stazione di ricarica DualSense a 29,99 €, la Videocamera HD a 59,99 €, le Cuffie Pulse 3D a 179 €, il Telecomando PS5 a 29,99 € e il supporto verticale per la console al prezzo di 19,99 €. Tutti gli accessori sarebbero anch’essi previsti per il 20 novembre, quindi al lancio della console.

Ovviamente ci teniamo a dire che tutte le informazioni non sono confermate e quindi non ufficiali. @IronManPS5 non è una fonte inaffidabile, ma siamo ancora in area di speculazioni e va preso tutto con le dovute pinze. Ricordiamo che su Twitter l’insider aveva precedentemente affermato che il 7 luglio Sony avrebbe presentato l’hardware di PlayStation 5, ma questo è poi successo l’11 giugno. Quindi a questo punto non ci resta che attendere prezzi e data d’uscita ufficiale di PS5 che sicuramente non tarderanno ad arrivare.