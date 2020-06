Dopo una pausa di dieci anni dal turismo spaziale, la Russia invierà due turisti paganti nello spazio entro il 2023 su un breve volo del veicolo spaziale Soyuz. Mentre sono lassù, uno dei turisti potrà effettuare una passeggiata spaziale con un esperto cosmonauta russo.

Per far volare i turisti, Roscosmos sta lavorando con la società americana Space Adventures, che organizza voli spaziali per clienti facoltosi. A breve questa possibilità sarà data a chiunque voglia provare a viaggiare nello spazio.

Russia, sarà possibile fare una passeggiata nello Spazio

La compagnia ha lavorato con Roscosmos prima di inviare sette cittadini privati ​​alla Stazione Spaziale Internazionale in otto viaggi separati della Soyuz. L’ultimo turista, Guy Laliberté, cofondatore del Cirque du Soleil, è volato sulla ISS nel settembre 2009. Dopodiché, Roscosmos sospese il turismo spaziale al fine di aiutare gli astronauti della NASA da e verso la stazione spaziale.

Quando lo Space Shuttle della NASA si ritirò nel 2011, la Soyuz divenne l’unico mezzo per portare le persone alla ISS, quindi fu data priorità agli astronauti della NASA e ai partner internazionali coinvolti nel programma. La NASA ha pagato circa 80 milioni di dollari al posto per far salire i passeggeri sulla Soyuz.

Tuttavia ora le cose stanno cambiando. SpaceX ha recentemente lanciato due astronauti della NASA alla ISS sulla nuova capsula Crew Dragon, e prevede di condurre regolari voli passeggeri sul veicolo che avanza. Nel frattempo, Boeing sta anche sviluppando una nuova capsula dell’equipaggio chiamata CST-100 Starliner che alla fine porterà gli astronauti della NASA da e verso la ISS.

Una possibile collaborazione con SpaceX

Ciò significa che la NASA non dipende più interamente dal missile russo Soyuz e, di conseguenza, l’agenzia ha acquistato sempre meno posti sul veicolo. Ora sembra che gli sforzi del turismo spaziale di Roscosmos stiano riprendendo. All’inizio dell’anno scorso, Roscosmos ha dichiarato che stava lavorando con Space Adventures per far volare due turisti alla stazione spaziale nel 2021.

Dei turisti che sono andati nello spazio, nessuno ha mai camminato nello spazio prima d’ora. Lo Spacewalking è un processo piuttosto laborioso che richiede un lungo addestramento sul campo. Non ci sono dettagli su quanto costerà un viaggio come questo. Sarà interessante vedere che tipo di addestramento deve fare questa persona per prepararsi e cosa faranno quando sono nello spazio.

Space Adventures afferma che i candidati ammessi e garantiti saranno tenuti a completare la formazione specializzata e simulazioni aggiuntive per prepararsi. “Un cittadino privato che compie una passeggiata nello spazio sarebbe un altro enorme passo avanti nel volo spaziale privato”, ha dichiarato Eric Anderson, presidente e CEO di Space Adventures, in una nota. “Apprezziamo la possibilità di celebrare due decenni di turismo spaziale orbitale con i nostri partner russi aprendo un’altra prima esperienza in assoluto.”