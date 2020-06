Facebook richiede alcuni dati personali per registrarsi sull’applicazione per Android e iOS, ma alcuni meccanismi possono causare la possibilità che queste informazioni siano esposte nel social network a chiunque.

L’esposizione di dati come indirizzo email, data di nascita, posizione e persino Mi piace può compromettere la privacy dell’utente se non desidera condividere queste informazioni con tutti gli amici. È possibile, tuttavia, disabilitare la visualizzazione di questi dati personali per tutti gli utenti di Facebook tramite il menu “Configurazione e privacy“.

La scheda si trova nella parte inferiore del menu a cui l’utente accede per visualizzare le informazioni del suo profilo. Dai un’occhiata al seguente elenco di cinque cose che i tuoi amici sanno di te su Facebook e come nascondere i tuoi dati personali.

1. Indirizzo email

La registrazione di Facebook richiede un indirizzo email per l’accesso, che è esposta nel profilo affinché tutti possano vederlo. Gli utenti che preferiscono nascondere le informazioni dovrebbero andare su “Impostazioni e privacy” e inserire “Scorciatoie per la privacy”. Scegliere l’opzione “Rivedi alcune importanti impostazioni sulla privacy” e vai su “Chi può vedere cosa condividi“. Premi “Continua” e cerca “Email”. Tocca la freccia corrispondente e scegli tra “Pubblico”, “Amici” e “Solo io“.

2. Quando l’utente è online

È anche possibile visualizzare lo “Stato online” dei contatti in Messenger. Rendere disponibili queste informazioni, tuttavia, porta l’utente a ricevere messaggi in momenti indesiderati. Per disabilitare l’opzione, apri l’app di Messenger. Nel menu in alto a sinistra, scegli la foto del profilo e vai a “Stato online“. Premi il tasto accanto alla frase “Mostra quando sei online“. Infine, conferma in “Disabilita”.

3. Posizione

La funzione “Amici nelle vicinanze” ti consente di conoscere la posizione dei tuoi amici su una mappa con una certa precisione, con la proposta di trovare conoscenze duranteun viaggio. L’opzione può essere disabilitata nel menu, toccando “Amici nelle immediate vicinanze” e premendo l’ingranaggio accanto al tuo nome. Infine, “Disabilita amici nei dintorni” per impedire agli amici di sapere dove sei stato.

4. Data di nascita

L’utente deve comunicare la sua data di nascita durante la creazione di un account Facebook. Tuttavia, non tutte le persone desiderano che i dati siano esposti nel profilo, poiché si tratta di informazioni personali richieste per diverse registrazioni. Per nascondere queste informazioni, vai su “Configurazione e privacy” e “Scorciatoie per la privacy“. Vai a “Rivedi alcune importanti impostazioni sulla privacy” e scegli “Chi può vedere cosa condividi“. Dopodiché “Continua”, trova “Data di nascita” e seleziona l’opzione desiderata.

5. Mi piace e amici

Se non desideri che i tuoi Mi piace sulle pagine e l’elenco dei tuoi amici vengano mostrati a tutti, vai su “Impostazioni e Privacy” e “Scorciatoie per la privacy“. Vai a “Rivedi alcune importanti impostazioni sulla privacy” e continua con “Chi può vedere cosa condividi“. Continua fino a raggiungere “Amici e persone/pagine che stai seguendo“. In questo menu, puoi configurare chi può vedere il tuo elenco di amici e le pagine e le persone che segui.