Acer ha deciso di ampliare la sua gamma di Chromebook con l’aggiunta del Chromebook Spin 311 (CP311-3H), un Chromebook convertibile da 11,6 pollici indirizzato ai consumatori e progettato per lo studio e la produttività quotidiana.

Equipaggiato con un processore Mediatek MT8183, offre prestazioni adeguate per usare contemporaneamente più app, pagine web e documenti. Inoltre, l’autonomia fino a 15 ore assicura un supporto a studenti e famiglie per le lunghe giornate di studio, lavoro e gioco. Con un peso di 1 kg, l’Acer Chromebook Spin 311 entra perfettamente in uno zaino e può essere comodamente portato con sé per i progetti scolastici o per divertirsi con le app.

Il Chromebook perfetto per studenti e famiglie

L’interazione con il nuovo Chromebook è intuitiva e divertente grazie al display IPS HD touch con copertura antimicrobica Corning Gorilla Glass e alla tastiera recentemente migliorata, con tasti concavi enben distanziati. Inoltre, una webcam con ampio campo visivo, la connessione Wi-Fi 802.11ac 2×2 MU-MIMO e il Bluetooth 4.2 forniscono tutto ciò di cui necessitano le famiglie per rimanere connesse tramite Google Hangouts, Google Classroom e altro.

Il nuovo Chromebook Spin 311 beneficia del supporto completo delle app Android tramite Google Play, quindi gli utenti avranno accesso a tutte le app che amano per la produttività, la creatività o i servizi. Il modello uscirà a luglio e il prezzo partirà da 299 €. Recentemente sono stati annunciati anche i Chromebook Spin 713 e Chromebook Enterprise Spin 713 per le aziende. Il primo sarà disponibile a luglio per 699 €, mentre l’altra versione uscirà ad agosto al prezzo di 899 €.